Kocaeli'de "Uluslararası Farkındalık Festivali"
1 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde "Uluslararası Farkındalık Festivali" başladı.
Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde "Uluslararası Farkındalık Festivali" başladı.
Dünya Değişim Akademisince "Değişim ile Yenilen" temasıyla bir otelde gerçekleştirilen ve çeşitli farkındalık çalışmalarının yapıldığı etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından 400 ziyaretçi katılıyor.
Kendini geliştirmek isteyenlere dünyada uygulanan özel çalışmaların sunulduğu festivalde, korkuyu aşma, stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, depresyondan özgürleşmeye kadar çeşitli etkinlikler yapılıyor.
Festival, bugün sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:12 Kaynak: AA
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