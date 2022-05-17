Kocaeli'de Uluslararası Müzeler Günü kutlamaları başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Uluslararası Müzeler Günü kutlamaları başladı

17.05.2022 17:07
Kocaeli'de Uluslararası Müzeler Günü kutlamaları başladı

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler günü kutlamaları kapsamında Müzelerin Gücü Çocuk Festivali gerçekleştirildi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler günü kutlamaları kapsamında Müzelerin Gücü Çocuk Festivali gerçekleştirildi.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki törende konuşan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, bu yıl kutlamaların ana temasının "Müzelerin Gücü" olarak belirlendiğini söyledi.

Kentteki müzeleri yoğun bir programla 18 Mayıs'ın denk geldiği haftaya hazırladıklarını dile getiren Gedük, "Bölgemiz Roma'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyete ait izleri üzerinde taşıyor. Şehrimizdeki bu izlerin korunması ve yaşatılması gereken önemli değerlerdir. Bölgemiz adeta açık hava müzesidir. Şehrimizdeki müzeleri gezerek müzelerin gücünü hissedebilirsiniz." diye konuştu.

Müzelerin kentlerin prestij yapıları olduğunu vurgulayan Gedük, şunları kaydetti:

"Sınıf, ırk, cinsiyet fark etmeden herkese hitap eder. Bölgenin tarihini tanıtarak topluluk ve aidiyet duygusu uyandırır. Halka açık etkinlikler, atölye çalışmaları ve konferanslar aracılığıyla insanları bir araya getirir. Çocuklara yönelik eğitimler hazırlayarak çocukların geçmişe dokunmasını sağlar. İşte bu nedenle müzeler güçlü kurumlardır."

Gedük, sergiler, konserler ve müze gezileri gibi etkinliklerle 5 gün sürecek kutlamalara ziyaretçileri beklediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kutlamaların ilk gününü oluşturan festivale gelen ilkokul öğrencileri, müzenin bahçesinde farklı noktalarda oluşturulan atölye etkinliklerine katıldı.

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Kaynak: AA

18 mayıs, Kocaeli, Çocuk, Müze, Güncel, Son Dakika

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