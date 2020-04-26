Kocaeli'de üretilen her 100 araçtan 86'sı ihraç edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de üretilen her 100 araçtan 86'sı ihraç edildi

7 saat önce

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde ürettiği 124 bin 688 aracın yüzde 86'sına denk gelen 107 bin 965 taşıtı dünyaya sattı.

Kocaeli'de üretilen her 100 araçtan 86'sı ihraç edildi, System.String[]

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli, yılın ilk çeyreğinde ürettiği 124 bin 688 aracın yüzde 86'sına denk gelen 107 bin 965 taşıtı dünyaya sattı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, gelişmiş otomotiv sanayisiyle Türk ekonomisine en fazla katma değer sağlayan şehirler arasında yer alıyor.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü ocak-mart döneminde traktör hariç 341 bin 136 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında aynı dönemde toplam üretim 124 bin 688 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 36,5'ini oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında yılın ilk üç ayında üretilen araçların yüzde 86'sına denk gelen 107 bin 965'inin varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.

Kocaeli'de yılın ilk çeyreğinde üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 276 bin 348 adet olan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 39 olarak gerçekleşti. Böylece aynı dönemde Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'deki fabrikalardan çıkarken, kentten günde 1186 araç yurt dışına gönderilmiş oldu.

En fazla üretim Ford Otosan'dan

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Ford Otosan, yılın 3 aylık bölümünde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 2 bin 817 otomobil, 62 bin 366 kamyonet, 13 bin 738 minibüs olmak üzere 78 bin 921 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 84 olarak kayıtlara geçti.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk çeyreğinde 38 bin 541 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 98,6'sına denk gelen 37 bin 998 aracı ihraç etti.

Honda Türkiye, ürettiği 6 bin 589 araçtan 3 bin 662'sini ihraç ederken, Anadolu Isuzu da 637 adet üretim ve 181 adet ihracat gerçekleştirdi.

Koronavirüse yönelik tedbirler alındı

Öte yandan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle Kocaeli'deki otomotiv üreticileri tarafından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda söz konusu firmalar üretim faaliyetlerini bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde Ford Otosan 19 ve 21 Mart'ta, Honda Türkiye 23 Mart'ta, Hyundai Assan 27 Mart'ta üretim faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı.

Üretim faaliyetlerine 30 Mart'tan itibaren ara veren Anadolu Isuzu ise daha az çalışan ve alınan tedbirlerle 14 Nisan'da yeniden üretime başladı.


Honda Türkiye ve Hyundai Assan da tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli'deki fabrikalarında bulunan üretim bantlarını tekrar aktif hale getirdi.


Kovid-19 salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda üretim arasının 27 Nisan'a kadar devam edeceğini duyuran Ford Otosan, daha sonra tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle Kocaeli fabrikalarındaki üretim faaliyetlerine ara verme süresini 4 Mayıs'a kadar uzattı.

Ford Otosan, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:24 Kaynak: AA

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