Kocaeli'de üretilen yerli UV dezenfeksiyon sistemi ihracat yolunda - Son Dakika

Kocaeli'de üretilen yerli UV dezenfeksiyon sistemi ihracat yolunda

21.12.2020 10:49
Kocaeli'de üretilen yerli UV dezenfeksiyon sistemi ihracat yolunda, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren firma, UV-C ışınıyla dezenfeksiyon sağlayan, merkezi havalandırma ve klima sistemlerine monte edilen sistemi yurt dışında da satışa sunacak.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren firma, UV-C ışınıyla dezenfeksiyon sağlayan, merkezi havalandırma ve klima sistemlerine monte edilen sistemi yurt dışında da satışa sunacak.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde faaliyet gösteren UVtek Firması, hijyen konusunun daha fazla önem kazandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde merkezi havalandırma ve klima sistemlerine monte edilen UV-C ışınları kullanılan sistem geliştirdi.

Almanya, Belçika ve Makedonya gibi Avrupa ülkelerinden gelen talepleri değerlendiren firma, Ar-Ge çalışmalarının ardından merkezi havalandırmalar için geliştirdiği UV-C dezenfeksiyon sistemini ihraç etmeye hazırlanıyor.

"Daha çok ticari merkezlerden bu cihazların kullanımı için talep alıyoruz"

Firmanın ürün geliştirme müdürü Münevver Çiloğlu, AA muhabirine, hem mevcut havalandırma sistemlerine hem de bu sistemleri olmayan mobil kullanıcılar için farklı sistemler ürettiklerini, kapalı ortamlarda ortam dezenfeksiyon sistemlerine daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine yönelik ek genelgesinde yer alan şartlarla ürettikleri teknolojiye olan önemin artığına işaret eden Çiloğlu, şöyle devam etti:

"Genelgedeki 'Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak' şartıyla ürettiğimiz ürünler bu kapsamda kullanılabilecek. Aslında merkezi havalandırma sistemlerine monte ettiğimiz UV lambaları ve filtrelerin, insanların yoğun olarak bulunduğu her türlü kapalı ortamlarda kullanılması mümkündür. Özellikle bu dönemde banka ve fabrikalar gibi kapalı ortamlarda çalışanlar için merkezi havalandırma sistemlerine kurduğumuz sistemin talebi oldu. Daha çok ticari merkezlerden bu sistemin kullanımı için talep alıyoruz."

Çiloğlu, kapalı ortamlardaki merkezi havalandırma sistemleri ile ortamın mevcut durumuna göre söz konusu sistemi kurduklarını belirterek, hesaplama, doğru enerji ve UV lambaların doğru mesafelerle yerleştirilmesi gibi detaylarla kurulumun gerçekleştiğini söyledi.

Münevver Çiloğlu, pandemi döneminde kapalı ortamlardaki tedbirlerin ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Merkezi klima sistemlerinde hem temiz hava girişi hem de var olan havanın sirkülasyonu söz konusudur. Dolayısıyla merkezi klima sisteminin içerisinden geçen havanın dezenfekte edilerek tekrar temiz havanın ortama salındığını tespit ediyoruz. Kurulum yapıldıktan sonra da düzenli olarak bakımların yapılması gerekiyor. UV-C dezenfeksiyon sistemlerinde bakım süreçleri daha uzundur. Sistem aynı zamanda bulunduğu santrali de temizliyor." diye konuştu.

UV-C dezenfeksiyon sisteminin insan sağlığı için çok önemli bir teknoloji olduğunu belirten Çiloğlu, "Yeni çıkan genelgeyle üretimimizde bir yoğunluk oluşacaktır. Diğer departmanlarımızdaki iş gücümüzü bu departmanlarımıza aktararak taleplerimizi karşılayacağımızı düşünüyoruz. Merkezi sistemlerde UV-C dezenfeksiyon sisteminin kurulumu, iş yerinin yapısına göre farklılık gösterebilir. Standartta birkaç günde bu sistemin kurulumu tamamlanabilir çünkü projemizi hazırlayarak işe başlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çiloğlu, merkezi sistemlerde geliştirdikleri UV-C dezenfeksiyon sisteminin yurt dışından talep gördüğünü belirterek, yurt dışındaki distribütörlerinden de destek alarak bu sistemdeki kurulumları gerçekleştirebileceklerini kaydetti

Almanya, Belçika ve Makedonya gibi ülkelerle temas halinde olduklarını aktaran Çiloğlu, "Bu sistemi insanlar kime yaptırırsa yaptırsın teknik özelliklere dikkat etmesi gerekiyor. UV-C lambaları cilt kanseri, katarakt gibi hastalıklara sebep olabilir. Bunun için doğru tasarımlı cihazları kullanmalıyız." dedi.

Dilovası, Belçika, Almanya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de üretilen yerli UV dezenfeksiyon sistemi ihracat yolunda - Son Dakika


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