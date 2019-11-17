Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de üst geçitler "Kadına şiddete hayır" dedi
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Kocaeli'de üst geçitler "Kadına şiddete hayır" dedi

6 saat önce

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla Kocaeli'de üst geçitler, dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı.

Kocaeli'de üst geçitler

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla Kocaeli'de üst geçitler, dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renkle ışıklandırdı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renk ile ışıklandırdı. Yapılan bu etkinlik, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması amacıyla başladı.


17 Aralık 1999 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak belirlenmiştir. Alınan karar neticesinde de her yıl 25 Kasım tarihinde tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Kocaeli'de de Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla, 15-30 Kasım tarihleri arasında Doktor Sadık Ahmet ve Bülent Ecevit üst geçitlerini dünyada kadına şiddetle mücadele rengi olarak sembolleşmiş turuncu renk ile ışıklandırdı. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:54 Kaynak: İHA
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