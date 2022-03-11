Kocaeli'de üst geçitler ve yaya yolları hep açık - Son Dakika
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Kocaeli'de üst geçitler ve yaya yolları hep açık

Kocaeli'de üst geçitler ve yaya yolları hep açık

11.03.2022 11:15

Park ve Bahçeler ekipleri, Kocaeli genelinde tüm yaya üstgeçitleri, otobüs durakları ve kaldırımlarda yayaların olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgemizi tekrar etkisi altına alan yoğun kar yağışında özellikle yayaların olumsuz etkilenmemesi için 7/24 esasıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Yaya üst geçitleri, durak önleri ve yaya kaldırımlarında aralıksız çalışma yapan ekipler, tüm bu alanların açık ve yayalar için güvenli kalmasını sağlıyor.

PARK VE BAHÇELER TEYAKKUZDA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçmiş durumda. Yol tuzlama, küreme ve karla mücadele çalışmalarına da destek veren Park ve Bahçeler personeli, kent genelindeki tüm yaya üst geçitlerinde, otobüs duraklarında, yoğun kullanılan kaldırımlarda solüsyon ve temizlik çalışması yapıyor. 7 gün 24 saat aralıksız çalışan ekipler, yayaların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için geceden başladıkları çalışmalarına sabahın erken saatlerinde ve gündüz de devam ediyor.

Kaynak: Bültenler
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