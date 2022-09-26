Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

26.09.2022 09:46
Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı

Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe uygulama noktasında denetim yapıldı.

Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Sürücü N.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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