Kocaeli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de uygulamalar sırasında durdurulan 4 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında 10-11 Eylül'de uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamalar sırasında durdurulan 4 araçta 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi, 4 sürücü gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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