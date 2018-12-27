Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verilecek

Kocaeli'de "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verilecek

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürlüğü ve KOSGEB arasında, uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Kocaeli'de
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli İl Müdürlüğü ve KOSGEB arasında, uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

TÜGVA Kocaeli İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıkalamada, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut, İŞKUR Kocaeli İl Müdür Vekili Muhammed Açıkgöz ve KOSGEB KOBİ Uzmanı Yasir Karaoğlu'nun katılımlarıyla protokole imza atıldığı kaydedildi.

Program kapsamında eğitimlerin 4 gün süreceği bildirilen açıklamada, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, program sonunda başarılı olanlara sertifika verileceği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Eğitimler 17-20 Ocak 2019 tarihinde yapılacak. Program kapsamında verilecek eğitimlerde, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri dersleri yer alacak. Ayrıca adaylar, iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarına da katılma fırsatı bulacak. Başvuralar 31 Aralık 2018 tarihine kadar kocaeli.tugva.org adresinden yapılabilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:50 Kaynak: AA

İŞKUR, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi

Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Boşalan Bölgelere Suriye Güçleri Girmeli, Türkiye Suriye'den Çekilmeli Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:40:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" Verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]