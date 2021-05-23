Kocaeli'de uyuduğu sırada rahatsızlanan hemşire yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuduğu sırada rahatsızlanan hemşire, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Kübra Köse (26), gece saatlerinde uyuduğu sırada rahatsızlandı.

Kendisi de aynı hastanede hemşire olan ve eşinin sesine uyanan Kurtuluş Köse (23), sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan Köse, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç hemşirenin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.