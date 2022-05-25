Kocaeli'de uyuşturucu davası sanıklarının yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu davası sanıklarının yargılanması sürüyor

25.05.2022 17:38
Kocaeli'de uyuşturucu davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Caza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Ş. ve Tayfun F. ile avukatları katıldı.

Söz verilen Tayfun F, günlük ev kiralama işi yaptığını, diğer sanığın da müşterileri arasında yer aldığını söyledi.

Erkan Ş'nin 2021 yılının kasım ayında 1 haftalığına evi kiraladığını dile getiren sanık, Erkan Ş'nin kendisini arayarak anahtarları evde unuttuğunu belirtip, yedek anahtarları istediğini, 15 dakika içinde kiraladığı eve gittiğini ancak Erkan Ş'nin gelmemesi üzerine eve girdiğini, 3 dakika geçmeden de polislerin geldiğini anlattı.

Evde arama yapan polislerin bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi bulduğunu aktaran Tayfun F, "Ele geçirilen uyuşturucuyla alakam yoktur, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tayfun F, mahkeme başkanının, soruşturma sırasında Erkan Ş. ile ev arkadaşı olduğu ifadesini hatırlatması üzerine, günlük ev kiraladığını, sözleşme yapmadığını, sıkıntı yaşayabileceği düşüncesiyle ve o an yaşadığı panikle yanlış beyanda bulunduğunu kaydetti.

Erkan Ş. ise alkol kullanmak için arkadaşlarıyla zaman zaman günlük ev kiraladığını belirterek, uyuşturucu ele geçirilen evden 14 Kasım 2021'de ayrıldığını, uyuşturucunun 16 Kasım 2021'de bulunduğunu, evde ele geçirilen uyuşturucuyla alakası olmadığını iddia etti.

Sanık, mahkeme başkanının otomobilinde 900 gramlık metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin sorusu üzerine de "Arkadaşım Emrah S. ve tanımadığım Suriyeli bir arkadaşıyla alkol kullanıyorduk. Alkol alması için otomobilimle Suriyeli kişiyi gönderdik. Bir daha yanımıza dönmedi, uyuşturucu ona ait olabilir. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tayfun F'nin avukatı ise diğer sanığın çelişkili ifadeleri olduğunu savundu.

HTS kayıtlarının incelenmesini talep eden avukat, müvekkilinin bakıma muhtaç yaşlı babası olduğunu belirterek, evden çıkmama, adli kontrol şartı dahi olsa tahliyesini istedi.

Erkan Ş'nin avukatı da ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 160-170 bin lira civarında olduğunu, müvekkilinin hesaplarının incelenmesi durumunda bu boyutta ticarete yönelik bir hareketlilik ve yaşam tarzı görülmeyeceğini savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erkan Ş'nin adli emanetteki cep telefonunun incelenmesine, sanıklara ait telefonların HTS kayıtlarının istenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İzmit ilçesinde Tayfun F'ye ait eve 16 Kasım 2021'de gerçekleştirilen operasyonda 139 gram metamfetamin, hassas terazi ile bir miktar poşet, diğer sanık Erkan Ş'nin otomobilinde yapılan aramada ise 879 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu davası sanıklarının yargılanması sürüyor - Son Dakika


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