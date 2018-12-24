Kocaeli'de Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor
2 saat önce
Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli
'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 17-24 Aralık
tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 27 gram esrar, 136 adet ecstasy, 23 gram kubar esrar ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:23 Kaynak: İHA
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