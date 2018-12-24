Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor

Kocaeli'de Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor

2 saat önce

Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de Uyuşturucu ile Mücadele Sürüyor, System.String[]
Kocaeli'nde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirleriyle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 17-24 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 27 gram esrar, 136 adet ecstasy, 23 gram kubar esrar ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:23 Kaynak: İHA

Polis, Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa
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