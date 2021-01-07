Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalan şahsa 24 yıl hapis - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalan şahsa 24 yıl hapis

07.01.2021 17:12
Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalan şahsa 24 yıl hapis, System.String[]

Irak'tan İngiltere'ye giderken Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan otomobilinde 24 kilo 800 gram eroin ile yakalan yabancı uyruklu şahıs, yargılandığı davada "Ben yapmadım" diye yemin etmesine rağmen 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Irak'tan İngiltere'ye giderken Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan otomobilinde 24 kilo 800 gram eroin ile yakalan yabancı uyruklu şahıs, yargılandığı davada "Ben yapmadım" diye yemin etmesine rağmen 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre otomobili ile Irak'tan İngiltere'ye giden Rısan Ali M., Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde ilerlediği sırada polis ekiplerince durduruldu. Polis ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramada 24 kilo 800 gram eroin ile yakalanan Rısan Ali M., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Rısan Ali M., hakkında "Uyuşturucu veya uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan Kocaeli 3. Ağır ceza mahkemesinde açılan davaya devam edildi.

Davanın karar duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Rısan Ali M. son savunmasında, "Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Bir hakim ya da savcı insanın yüzüne bakınca doğruyu söylediğini anlar. Aracımda ele geçirilen uyuşturucunun benle hiçbir alakası yoktur, haberim de yoktu. Ben Irak'a gitmiştim. Irak'ta Ahmet Ali isimli şahıs aracımı almak istemişti. Ben direksiyon ters olduğu için senin işine yaramaz dedim. Israr edince satmaya karar verdim. 'Ahmet Ali arabayı sat bana, evraklarda bir sıkıntı olmaz' dedi. Ben bu arabayı kendim İngiltere'ye götürmeliyim demiştim. Ben Ahmet'e 'başka arabalarda var neden benim araba mı almak istiyorsun' diye sorduğumda benim arabamı beğendiğini ve ucuz olduğunu söyledi. Ahmet Ali bizim araçla birkaç işimiz var deyip 3-4 günlüğüne aldı ve bana geri getirdi. İzmit'e kadar durduran olmadı. İzmit'te arama yaptılar ve uyuşturucuyu buldular. Yaşım 46 bana test yapsalar elime uyuşturucu dahi sürmediğimi anlarlar. Irak ile İngiltere arası mesafe itibarı ile uyuşturucu götüremeyeceğimi bilen birisiyim. Beraatimi istiyorum" dedi.

24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Sanık Rısan Ali M., "Uyuşturucu veya uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçunun sabit olduğundan 24 yıl hapis cezası verilmesine ve 90 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Uyuşturucu, İngiltere, Kocaeli, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalan şahsa 24 yıl hapis - Son Dakika


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