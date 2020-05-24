Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli TEM otoyolunda polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

TEM Otoyolu'nda Kocaeli geçişinde son iki günde Narkotik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, 3 ayrı araçta 42 kilo esrar, 34 bin uyuşturucu hap ve 210 gram metamfetamin ele geçildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile yakalanan M.Y., E.K., B.Y., Ş.Y., E.Ç. ve E.G. adlı 6 şahıs emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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