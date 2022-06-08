Şüphelilerden uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen E.D, R.I.T, S.G, R.P. ve C.E. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 5'i işlemlerinin ardından salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derince ve İzmit'te uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 10 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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