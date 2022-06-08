Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

08.06.2022 21:21
Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derince ve İzmit'te uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 14,85 gram metamfetamin, 48,55 gram esrar, sentetik uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 6 kök hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen E.D, R.I.T, S.G, R.P. ve C.E. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 5'i işlemlerinin ardından salıverildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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