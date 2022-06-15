Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan B.Y, Ö.A, A.A. ve B.A. tutuklandı, M.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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