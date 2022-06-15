Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 01:25
Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 kilogram metamfetamin, 4,1 gram esrar, 0,12 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan B.Y, Ö.A, A.A. ve B.A. tutuklandı, M.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
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Başkan Söğüt: 'Her birimiz Kocaeli'mizin mozaik taşlarını oluşturuyoruz' Başkan Söğüt: 'Her birimiz Kocaeli'mizin mozaik taşlarını oluşturuyoruz' Toz boya fabrikası alev alev yandı Toz boya fabrikası alev alev yandı
Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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