Kocaeli'de uyuşturucu madde yakalanan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu madde yakalanan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunurken, araçtaki 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu madde yakalanan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunurken, araçtaki 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu.

Dedektör köpek SITMA'nın tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 2 bin 475 adet ecstacy, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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