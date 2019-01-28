Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonları
2 saat önce
Kocaeli'de 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 659 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
Kocaeli
'de 21 Ocak'tan bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 659 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışmalar yapıldığı kaydedildi.
Ekiplerin çalışmaları neticesinde 21 Ocak'tan bu yana yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nün yaptığı uygulamalar neticesinde 659 gram esrar, 1 gram eroin, 379 adet uyuşturucu hap, 38 gram metamfetamin ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:42 Kaynak: AA
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