Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 453 gram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte eylül ayında yapılan operasyonlarda 5 kilo 453 gram esrar, 546 gram skunk, 3 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 536 gram sentetik kannabinoid, 274 adet uyuşturucu hap, 883 adet Hint keneviri, 11 adet sentetik ecza, 23 gram kokain ele geçirildi.