Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 gram eroin, 2 kilo 33 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte 20-26 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 2 gram eroin, 2 kilo 33 gram esrar, 19,5 gram metamfetamin, 22 gram sentetik kannabinoid, 9 uyuşturucu hap ile 20 sentetik ecza ele geçirildi.