Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 598 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Kentte 23-29 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda 598 gram esrar, 3 gram eroin, 2 gram skunk, 25 gram sentetik kannabinoid, 138 gram metamfetamin, 40 adet hap, 350 adet sentetik ecza, 2 bin 159 adet captagon ele geçirildi.