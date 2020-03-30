Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları
6 saat önce
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 598 gram esrar ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 598 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma gerçekleştirildi.
Kentte 23-29 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda 598 gram esrar, 3 gram eroin, 2 gram skunk, 25 gram sentetik kannabinoid, 138 gram metamfetamin, 40 adet hap, 350 adet sentetik ecza, 2 bin 159 adet captagon ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:22 Kaynak: AA
Son Dakika Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı