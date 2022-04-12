Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

12.04.2022 20:59

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, Gebze ilçesinde yapılan 2 farklı operasyonda

13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 94 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden haklarında işlem yapılan 7'si emniyetten serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen C.K, A.B, H.K, Ü.Ç, S.T. ve A.A. tutuklandı.

Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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