Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit ve Gebze ilçelerindeki 3 olayda 31,6 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.E, H.A, R.A, Y.P. ve B.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.