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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

16.02.2022 21:06
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte düzenlenen 3 operasyonda, 56 kilo 250 gram toz esrar, 11,08 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ş.T, S.M.A. ve S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.A. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Kocaeli, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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