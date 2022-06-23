Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11,65 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 4 ecstasy hap, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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