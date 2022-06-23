Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

23.06.2022 20:11
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma sonucu düzenlenen 4 ayrı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 11,65 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 1 gram kokain, 4 ecstasy hap, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı, haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.K, A.K, Ç.M, S.O, S.M, O.Ç, H.A, S.C, A.F.S, A.T. ve B.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:27:32. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement