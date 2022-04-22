Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

22.04.2022 19:23
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında 20 Nisan'da Çayırova ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 109,5 gram metamfetamin, 49,8 gram skunk, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 385 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı, diğerleri emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Çayırova, Kocaeli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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