Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında 20 Nisan'da Çayırova ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 109,5 gram metamfetamin, 49,8 gram skunk, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 385 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı, diğerleri emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.