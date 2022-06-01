Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

01.06.2022 23:03
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Gebze'de uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 42 gram metamfetamin, 8 gram esrar, ecstasy, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 690 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, S.T., Y.A, T.G., Y.A., E.Ş., C.K. ve T.Ö. isimli 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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