Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
45 dakika önce
KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit
, Gölcük
ve Kartepe
ilçelerinde takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına dün akşam eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 19 adet uyuşturucu hap ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
- İzmitkocaeli
Sahte içki operasyonu Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı