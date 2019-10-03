Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

8 dakika önce

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltıKocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Dün akşam saatlerinde 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonla uyuşturucu sattığı iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 adet ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:01 Kaynak: DHA
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