Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler mevkisinde park halinde duran şüpheli araçta arama yapıldı.

Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:47 Kaynak: AA

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