Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi.
Derince
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Yörükler
mevkisinde park halinde duran şüpheli araçta arama yapıldı.
Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:47 Kaynak: AA
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