Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
36 dakika önce
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi.
Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Yörükler
mevkisinde park halindeki şüpheli araçta arama yapıldı.
Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.B, N.Ç, E.D, S.Ç ve B.N jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:31 Kaynak: AA
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