Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

36 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler mevkisinde park halindeki şüpheli araçta arama yapıldı.


Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan R.B, N.Ç, E.D, S.Ç ve B.N jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:31 Kaynak: AA

Derince, Kocaeli, Güncel
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