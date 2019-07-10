Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:48 Kaynak: AA
'nin Karamürsel
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Tahtalı Mahallesi'nde esrar maddesi elde edilmek için yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Araştırmalarını sürdüren ekipler, ormanlık alandaki 4 noktada ekili haldeki Hint kenevirlerini tespit etti.
Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri 4 bin 175 kök keneviri yakarak imha etti.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Zengin olma hayali kuran kurnazlar kaçak kazı yaparken drone'a yakalandı! 4 gözaltı Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada! Devlet ve vatandaş BES'te 100 milyar lira biriktirdi Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir