Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 79 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-15 Eylül tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 79 gram esrar, 66 kök Hint keneviri, 53 gram skunk, 458 gram sentetik kannabinoid ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.