Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 79 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 79 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9-15 Eylül tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 79 gram esrar, 66 kök Hint keneviri, 53 gram skunk, 458 gram sentetik kannabinoid ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FLAŞ
Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Son Dakika: Trump: Orta Doğu'nun petrolüne ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]