Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 16-22 Eylül'de çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 155 gram esrar, 380 gram skunk, 93 gram metamfetamin, 18 adet uyuşturucu hap, 0,5 gram eroin, 1 adet sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.