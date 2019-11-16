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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına aldıkları araç sürücüsü R.B'nin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.K'yi Bursa'nın İznik ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, 86 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik hap, 11 adet sentetik ecza, tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait fişek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.K'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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