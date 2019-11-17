Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına aldıkları araç sürücüsü R.B'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.K'yi Bursa'nın İznik ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, 86 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik hap, 11 adet sentetik ecza, tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait fişek ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden R.B. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor
Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı Anıtkabir'de, 'Erdoğan' sloganı atan gençlere sosyal medyadan küfür eden Mehmet Avcı tutuklandı Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 20:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]