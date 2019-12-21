Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Karamürsel ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Kayacık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde ve burada ikamet eden S.B'nin (32) yapılan üst aramasında, iç çamaşırı ve ayakkabısında saklanmış vaziyette 6 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 3 adet bong maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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