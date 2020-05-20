Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli F.K'nin gözaltına alındığı operasyonda, adreste yapılan aramada 934,80 gram sentetik kannabinoid, 25,95 gram metamfetamin, 5 marka sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ve 100 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.