Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

20.05.2022 23:23

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bin 470 hap ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bin 470 hap ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, İzmit ve Derince ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, bin 470 ekstazi hap, 364 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A., M.O., İ.O. ve T.A. tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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