Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 11 kilo 900 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Darıca'da gerçekleştirilen operasyonda preslenmiş 23 paket halinde 11 kilo 900 gram esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan biri Ukrayna uyruklu 5 şüpheli, emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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