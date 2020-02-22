Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 301 ecstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 2 bin 301 ecstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 bin 301 ecstasy hap, 64 gram skunk, 6,64 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. 7 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
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