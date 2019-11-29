Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, kapalı ortamda kenevir üretiminde kullanılan bir çok malzeme ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili C.Ö. gözaltına alındı.

Kocaeli, Kenevir, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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