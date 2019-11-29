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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonuda 1 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, kapalı ortamda kenevir üretiminde kullanılan bir çok malzeme ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili C.Ö. gözaltına alındı.
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