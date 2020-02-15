Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin kullandığı araç, jandarma ekiplerine ait araca çarptı.

Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler G.Ç. ve F.S. gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı aramada, bir işletmenin bahçesine saklanmış 1 kilo 760 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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