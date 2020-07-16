Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de Körfez TEM Otoyolu'nda ve İzmit ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 64 kilo uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de Körfez TEM Otoyolu'nda ve İzmit ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 64 kilo uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan M.D., O.K. ve M.N. isimli 3 şahıs ile Körfez TEM Otoyolu'nda aracında 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilen tır sürücüsü Y.Y., gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki ayrı operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 22:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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