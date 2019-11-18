Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu kullanıldığı ve satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 20'si emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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