Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan B.Y. ve Ş.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 210 gram metamfetamin bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu 'nun Kandıra gişelerinde şüpheli bir otomobil durduruldu.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir otomobilde 210 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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