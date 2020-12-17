Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri kimyasal maddelerle Gölcük'te uyuşturucu imal ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince iki farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, 3 bin 950 uyuşturucu hap, 228 gram metamfetamin, 57 gram esrar, 1,25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan 1,5 litre siyah renkli kimyasal sıvı ve 1 kilo 580 gram kimyasal katı madde, 8 büyük boy uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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