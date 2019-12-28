Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 944 uyuşturucu etkisi gösteren hap ve 6 ekstazi

ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
02:38 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
02:34 Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
02:34 Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor - Son Dakika
02:21 Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
02:14 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]