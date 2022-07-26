Polis ekipleri ayrıca yaptıkları aramada şüphelilerin üzerinde 76,5 gram metamfetamin, 70 gram sentetik kannabinoid, 0,65 gram esrar, 2 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı - Son Dakika

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