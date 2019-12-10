Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Gölcük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda 8 kilo 335 gram esrar, 1 kilo 40 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 22 fişek ve 1 hassas terazi elde geçirildi.

Gözaltına alınan F.B, K.O. ve M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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